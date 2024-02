Il Messaggero, in vista di Roma-Inter, ha voluto parlare dell'impatto avuto sulla stagione dei nerazzurri da Marcus Thuram: "Il più grande capolavoro di Simone Inzaghi è stato quello di cancellare la LuLa, Lukaku-Lautaro Martinez, con la Thu-La, Thuram-Lautaro Martinez. Lo ha fatto (nel giro di pochissime settimane) quando in Italia regnava lo stupore per il grande tradimento di Romelu, promesso sposo alla Juventus poi finito alla Roma, e per lo sbarco dell'attaccante francese a parametro zero. Uno dei tanti colpi del duo Beppe Marotta-Piero Ausilio, che non perdono mai l'occasione di rinforzare la rosa nerazzurra – facendo di necessità virtù – con qualche svincolato.