"La dichiarazione pesa ancora di più se calata dentro alla stagione dell’Inter, ancora distante dalle vette della seconda stella, e al suo momento personale. Marcus non la mette dentro in casa da un mese e mezzo, un’eternità pensando all’inizio di campionato folgorante da 7 centri in 7 partite. La crescita, però, è evidente, globale e senza apparenti limiti: a inizio 2023-24 il francese era solo un’occasione da cogliere a parametro zero, adesso si è trasformato in una delle migliori punte in vetrina nel Continente. Lo guardano ovunque, sopratutto in Premier, soprattutto a Liverpool. Già ai tempi di Klopp pensavano a lui e lo staff di Thuram sa bene che il vecchio apprezzamento resiste, anzi è pure cresciuto in stagione".