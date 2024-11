L'attaccante dell'Inter è rimasto a secco al Meazza anche da 'ospite', con la Francia: in casa non segna dal 5 ottobre

SAN SIRO STREGATO

Ieri, per la prima volta, Marcus Thuram ha giocato a San Siro da "ospite" nella sfida tra Italia e Francia di Nations League. La partita, però, non ha invertito il trend delle ultime settimane: l'attaccante dell’Inter fatica a trovare la via del gol, sia con il club nerazzurro che in nazionale.