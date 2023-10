TS / Thuram cancella Lukaku: sembra sia all’Inter da una vita. Il ruolo…

Il francese si è ambientato più velocemente del previsto, in un ruolo in cui ha giocato solamente nella passata stagione

A Torino brilla la stella di Marcus Thuram. L'attaccante francese sblocca il risultato in un match insidioso per l'Inter e apre la strada verso il tris che ha restituito, almeno momentaneamente in attesa di Milan-Juventus di questa sera, la vetta della classifica ai nerazzurri.