I due si sono in realtà già sfidati una volta, nella semifinale di Coppa di Lega francese datata 29 gennaio 2019. L'allora ventunenne Marcus difendeva i colori del Guin-gamp, mentre Khephren - quattro anni più giovane - si stava affacciando alla prima squadra del Monaco ed era entrato nel finale dei tempi regolamentari: la sfida si era poi risolta ai rigori, Marcus (autore del go del 2-2) fu il solo tra i due a calciarlo. Il suo errore dal dischetto non impedì al Guingamp di passare il turno e a lui di spiccare poi il volo con destinazione Borussia M'gladbach: quindi l'Inter, dove è arrivato nell'estate 2023 dopo essersi svincolato per rivelarsi in fretta il partner perfetto di Lautaro Martinez. Il suo «fratellino» è invece arrivato alla Juventus soltanto da pochi mesi, prelevato dal Nizza per una ventina di milioni e messo sotto contratto con un accordo quinquennale: i margini di crescita non mancano, il fisico e l'attitudine neppure", aggiunge il quotidiano.