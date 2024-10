L'Inter ha incassato 7 punti nelle prime tre partite di Champions League. Un bottino interessante per la squadra di Inzaghi, che si potrà giocare l'accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea nelle sfide che stanno per arrivare. Scontri diretti affascinanti e complicati per Lautaro e compagni, che dovranno sfidare Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen entro fine anno. Poi, nel 2025, ecco le partite che chiuderanno il maxi girone con Sparta Praga e Monaco.