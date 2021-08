Thuram jr e Weghorst, l’Inter guarda in Bundesliga. CdS: “Valutazioni in corso”

I nerazzurri cercano rinforzi in avanti: si pensa anche ai due attaccanti di Borussia Monchengladbach e Wolfsburg

L'Inter continua a sondare il mercato italiano e internazionale in cerca di un nuovo rinforzo per l'attacco. Le ultime due piste arrivano dalla Bundesliga: si tratta di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach e di Wout Weghorst del Wolfsburg. Così scrive il Corriere dello Sport: "In queste ore, vengono esaminati anche i profili di Weghorst, bomber del Wolfsburg e di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach. [...] Per quanto riguarda Weghorst, gli intermediari hanno assicurato che lascerebbe la Germania per non più di 20 milioni".