Tiago Pinto: “Mourinho-PSG? Domanda mi tranquillizza e vi dico che…”

A Sky Sport, il direttore generale della Roma Tiago Pinto ha parlato così prima della semifinale d’andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen: “Dybala? C’è una parte di gestione che non possiamo controllare, quando prende le botte come a Bergamo… È molto importante per noi, non inizia dal 1’, ma sono almeno 180’ e sarà importante per noi. Ci aiuterà, è un campione e ci ha aiutati ad arrivare fino a qui.