"Spesso certe sfide si decidono sugli episodi e bisogna essere bravi a portarli dalla propria parte. Credo che nella crescita di questa Inter abbia giocato un ruolo fondamentale anche la finale di Champions raggiunta lo scorso anno. Vero che è stata persa, ma senza avere il vero Mkhitaryan e giocando comunque alla pari contro una squadra di marziani come il Manchester City. In tanti si aspettavano che l'Inter prendesse una bella ripassata e invece anche dopo il gol di Rodri ci sono state diverse occasioni per pareggiare.

Malgrado la delusione, i giocatori dell'Inter in quell'occasione hanno capito di essere al livello dei migliori e questo si vede anche nella maturità con cui stanno affrontando questa stagione. Se saranno così bravi da eliminare un osso duro come Simeone e il suo Atletico, i nerazzurri poi potrebbero sfruttare il buon vantaggio accumulato in campionato per gestire le forze (anche mentali, spesso sottovalutate) in entrambe le competizioni.E una volta in finale, la fortuna stavolta sarà dalla nostra parte".

