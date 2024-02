Dopo aver vinto con la Salernitana e aver allungato ancora in classifica sulle inseguitrici, l'Inter ora si concentra sulla Champions. Domani sera a San Siro arriva l'Atletico Madrid di Simeone per l'andata degli ottavi di Champions League. Obiettivo seconda stella, ma l'Inter non vuole fermarsi in Europa.

"Il mantra di Simone Inzaghi alla viglia è... “alleggerire”. Togliere di dosso la pressione. Evitare di caricare troppo una partita da cui passa comunque un pezzo grande di stagione: la sua Inter deve giocare con mente sgombra e animo leggero per far valere una qualità superiore rispetto all’Atletico. Da qui la decisione del tecnico di evitare il classico ritiro pre-partita, scelta insolita prima di una notte di Champions tanto delicata. Ancora di più se si pensa che la squadra aveva dormito ad Appiano solo 4 giorni fa in attesa della partita contro Salernitana: se contro un avversaria tenera come la squadra di Liverani serviva tenere tutti sulla corda, contro gli spagnoli i giocatori sono già carichi in partenza", spiega La Gazzetta dello Sport.