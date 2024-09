FCINTER1908.IT , in estate, vi ha raccontato dell'interesse dell'Inter per Takehiro Tomiyasu. Conferme in questo senso arrivano dall'Inghilterra, in particolare dal giornale The Sun che scrive: "L'Arsenal potrebbe perdere il suo difensore a gennaio. Inter, Napoli e Juventus sono tutte sul fuoriclasse giapponese che ha aperto all'idea di lasciare la Premier League".

La richiesta dei Gunners sarebbe di circa 25 mln di sterline. "Il giocatore è uno dei preferiti dai tifosi dell'Emirates. Ma è finito in basso nelle gerarchie di Arteta che pare abbia accettato la possibilità di perderlo a gennaio. Si ritiene che l'Inter - scrive The Sun - sia in lizza per il giocatore e che lo abbia individuato come obiettivo numero uno per gennaio. Il calciatore è arrivato all'Arsenal nel 2021 dal Bologna, ha 25 anni, ha collezionato 83 presenze con la maglia del club londinese, ha segnato due gol e realizzato sei assist. Qualche problema fisico non ne ha frenato la capacità di incidere quando è sceso in campo. Al momento si sta riprendendo da un problema al ginocchio e non ha fatto la sua prima apparizione nelle file dell'Arsenal in queta stagione".