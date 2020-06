Tonali, Inter tranquilla: l’affare si potrebbe chiudere subito con queste due cessioni

Sandro Tonali sembra essere il nome più caldo in casa Inter, dopo le ultime novità sul fronte Hakimi, ormai prossimo a vestire la maglia nerazzurra. Per il centrocampista del Brescia, invece, c’è ancora da lavorare ma Marotta e Ausilio non hanno fretta. “Da mesi il suo agente, l’avvocato Beppe Bozzo, sta dialogando con le big d’Europa. Le attenzioni maggiori, oltre a quelli dell’Inter, sono arrivate dalla Juventus. Ma Paratici, nonostante il successo dello scambio Arthur-Pjanic, ora non può finanziare un affare altrettanto oneroso. Ecco perché l’Inter può monitorare l’operazione Tonali con relativa tranquillità”, spiega la Rosea.

PERISIC E JOAO MARIO – Nel frattempo l’Inter si aspetta novità dal fronte delle uscite: il Bayern – secondo La Gazzetta – appare interessato a riscattare Perisic, mentre Joao Mario potrebbe trovare una nuova squadra, indipendentemente dal riscatto o meno della Lokomotiv. Dai soldi generati da queste due cessioni, l’Inter potrebbe ottenere la liquidità necessaria per accontentare Cellino e regalare Sandro Tonali a Conte.