EDICOLA CDS – L’Inter apre a Tonali: Icardi al PSG porta ai nerazzurri 50 mln più 8 di bonus

“L’Inter apre a Tonali“. Recita così il taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 30 maggio 2020. “Icardi al PSG porta ai nerazzurri 50 mln più 8 di bonus: inizia l’assalto al talento del Brescia. Anche Ausilio non si nasconde più: ‘Ha le qualità per venire da noi'”. La copertina, invece, è dedicata alla ripresa del calcio italiano: “Calcio tutte le sere. La Serie A riparte con i recuperi e spalma il calendario. Ok della Lega per le semifinali di Coppa Italia dal 13 giugno, ma si tratta con il Governo per anticiparle di un giorno. Le quattro gare della 25° giornata nel weekend del 20”.