Toni: “Sanchez questa sera può avere le sue occasioni. È un’Inter forte”

L'ex centravanti della Nazionale, Luca Toni, ha parlato del momento della squadra nerazzurra che questa sera affronta al Meazza il Genoa di Gilardino e lo fa con Sanchez in attacco: «È l'unico attaccante nerazzurro a non aver ancora segnato, ha qualità pazzesche e può essere la serata giusta per trovare spazio. Si possono sempre creare le occasioni giuste».