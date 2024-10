Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Luca Toni ha parlato del duello scudetto tra l'Inter di Inzaghi e il Napoli di Conte. "Tutto troppo prematuro, ma non è detto che Inter-Napoli di metà novembre non si possa già interpretare in chiave scudetto. Di sicuro parliamo di due allenatori decisionisti, che sanno dare un’impronta e fare la differenza. Napoli aveva bisogno di un allenatore così, Inzaghi sa migliorare i giocatori e la qualità del gioco".

"La Juventus potrebbe inserirsi, ma dipenderà molto dagli infortuni. Non ha un vice Vlahovic e il ko di Bremer è una perdita grave. Napoli e Inter sono su un gradino superiore. Il Milan non mi pare da corsa perché non è ancora un gruppo. Il potenziale non manca, ma a livello di collettivo c’è qualcosa che stona, non vedo grande chimica".