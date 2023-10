Toni: “Con l’Inter Roma ha fatto poco in attacco. Ma da Lukaku ci si aspetta di più”

«Ti aspetti che faccia salire la squadra e che cerchi di essere l'uomo che ispira. Lukaku su alcuni palloni poteva far meglio anche perché lui è il giocatore più importante della Roma e in questa squadra deve dare di più. Da lui ti aspetti che anche su qualche palla lunga, anche se sono difficili da tenere, riesca a tenere palla meglio per far ripartire i compagni», ha aggiunto.