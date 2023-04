Toni: “5 italiane in fondo in Europa? Bellissimo. Tre emiliani in semifinale di Champions”

Della grande stagione delle italiane in Europa ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Luca Toni

Della grande stagione delle italiane in Europa ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Luca Toni. Inter e Milan sono in semifinale di Champions League una di fronte all'altra; Juve e Roma in semifinale di Europa League e la Fiorentina in semifinale di Conference League.

«Fantastico avere 5 italiane alle fasi finali delle tre Coppe europee. Ma bellissimo, per me che sono emiliano, è anche vedere che tre delle quattro squadre in corsa per la Champions sono guidate da allenatori dell’Emilia. Ancelotti (Real Madrid) è di Reggiolo, Pioli (Milan) di Parma e Inzaghi (Inter) di Piacenza. Il mio amico Guardiola (Manchester City) è accerchiato... Siccome Carletto ha la casa piena di Coppe dei Campioni, spero in una finale tra Pep e uno tra Simone e Stefano.

L’Europa League? Sì, la Juve e la Roma possono ritrovarsi a Budapest. Allegri ha la rosa più forte, soprattutto adesso che tutti i big sono rientrati, ma i giallorossi hanno uno specialista delle Coppe come Mou... Occhio anche alla Fiorentina in Conference: e non lo dico solo per una questione di cuore. Il tris Champions-Europa League-Conference sembra complicato se non impossibile, ma a inizio stagione chi si sarebbe aspettato 5 squadre nelle semifinali europee?».