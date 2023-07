Vagnati (dt Torino): “Bellanova opportunità di mercato, preso senza perdere tempo”

Il direttore tecnico granata ha parlato dell'esterno classe 2000, non riscattato dall'Inter al termine della scorsa stagione

Parlando di Raoul Bellanova, esterno classe 2000 non riscattato dall'Inter al termine della scorsa stagione e approdato ora in granata, si è espresso così: "Abbiamo un gruppo di lavoro che è sempre pronto a cogliere le opportunità del mercato in base alle necessità. Raoul è stata un'opportunità nata subito e lo abbiamo preso senza perdere tempo: ha qualità, è giovane e con una prospettiva importante".