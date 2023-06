Accordo Torino-Cagliari ma Bellanova prende tempo. “Aspetta la mossa definitiva dell’Inter”

Il Torino è disposto a pagare 8 mln per il cartellino di Raoul Bellanova: il difensore, però, aspetta l'Inter

Dopo aver collezionato 22 presenze con la maglia dell'Inter, Raoul Bellanova è tornato al Cagliari, club che ne detiene il cartellino. L'Inter aveva un diritto di riscatto per il classe 2000 ma, per il momento, il club ha preferito non esercitarlo.