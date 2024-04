Successo per 2-0 contro i granata per i nerazzurri: mattatore assoluto il centrocampista turco, autore di una doppietta

La domenica indimenticabile dell'Inter è iniziata all'ora di pranzo, sul prato di San Siro: i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Torino, ottenendo l'ennesima vittoria di questo straordinario campionato. Protagonista assoluto del match, come ricorda il Corriere dello Sport, è Hakan Calhanoglu, autore della doppietta decisiva: "Cerchi il Toro e invece trovi Calhanoglu. Mentre Lautaro è rimasto ancora a secco, infatti, è stato il turco, con una doppietta, a regalare all'Inter l'ennesima vittoria di questo straordinario campionato. Ora sono 28, mentre i punti in classifica sono diventati 89: +19 sul Milan e soprattutto la tripla cifra finale ancora alla portata. Ne ha fatto le spese il Torino, penalizzato dall'espulsione di Tameze (fallo da ultimo uomo su Mkhitaryan rivisto al Var) a inizio secondo tempo. Dopo un primo tempo sotto ritmo, i nerazzurri hanno pigiato sull'acceleratore dopo l'intervallo. E, approfittando della superiorità numerica, hanno sbrigato la pratica granata nel giro di un quarto dora.

L'ariete, come premesso, è stato Calhanoglu. Che, prima, ha approfittato di un assist al volo del solito Mkhitaryan, battendo Milinkovic-Savic con una stoccata di prima, con il piede mancino. E che, poi, ha trasformato il calcio di rigore, conquistato da Thuram, abbattuto da Lovato. Il turco, straordinario specialista dal dischetto (17 su 17 con l'Inter, 20 su 20 da quando è in Italia). [...] Calhanoglu è salito a 13 in serie A e a 15 in stagione, demolendo ulteriormente il suo precedente record di 11, stabilito nel 2013/14 con l'Amburgo".