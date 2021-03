CorSera – Verso Torino-Inter, un solo cambio di formazione per Conte

L'Inter è impegnata oggi a Torino in un match importante: un successo permetterebbe ai nerazzurri di mettere pressione a Milan e Juve

"L’Inter cerca una via di fuga, il Torino anche. Le due però vivono in mondi paralleli". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla sfida dell'Olimpico Grande Torino che dà all'Inter la chance di allungare in vetta alla classifica, in attesa degli impegni di Juventus e Milan. I granata hanno bisogno però di punti salvezza perché, al momento, sono terzultimi. Nicola ha recuperato quasi tutti gli assenti per Covid-19 ma difficilmente Belotti e compagni saranno in grado di dare il proprio contributo per 90'.