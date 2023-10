Inter, bilancio positivo col Torino. Nerazzurri vincenti in 7 delle ultime 8: media di 2 gol

Dopo la sosta per le nazionali, riprende il cammino dell'Inter. La squadra di Inzaghi avrà di fronte il Torino di Juric che preparerà nei minimi dettagli la sfida contro i nerazzurri. Ma nell'ultimo periodo il bilancio è nettamente in favore dell'Inter.

"L’Inter ha vinto sette delle ultime otto sfide contro il Torino in campionato, pareggiando soltanto al primo anno con Simone Inzaghi in panchina, in un match ricco di polemiche e con l’1-1 di Sanchez arrivato nel recupero. In questo arco di tempo, l’Inter ha segnato ai granata 16 gol: marcia impressionante, con una media a partita di due reti a match", ricorda La Gazzetta dello Sport.