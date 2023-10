CdS / Lautaro-Thuram coppia più potente, ricca e completa di Serie A. Inzaghi…

Meriti anche per Simone Inzaghi, che cambia la partita con le sostituzioni:

"Il merito di questa vittoria va anche a Inzaghi, che ha scelto il momento giusto per fare i cambi, ma sullo stesso argomento non si possono attribuire colpe a Juric. Dopo meno di un quarto d’ora, Simone ha cambiato le fasce togliendo Pavard (con Darmian arretrato nella linea a tre della difesa) e Dimarco per far entrare Carlos Augusto a sinistra (dove Bellanova stava esaurendo le energie) e Dumfries. Qualche minuto prima, dopo un “sombrero” su Mkhitaryan, si era fatto male il solido Schuurs e al suo posto era entrato il giovane georgiano Sazonov alla terza presenza in Serie A. Toccava a lui perché Buongiorno e Djidji sono ancora indisponibili. La “combinazione” dei nuovi entrati ha portato al primo gol dell’Inter: cross di Dumfries ed errore di Sazonov che ha lasciato libero in area Thuram. La differenza si fa anche così, nel calcio dei cinque cambi soprattutto così".

"Se nel secondo tempo è venuto fuori lo spessore dei nerazzurri, tutt’altra storia nei primi 45', quando non si può nemmeno dire che Torino e Inter abbiano giocato male. Non si può dire perché quasi non lo hanno giocato, passeggiando sul prato rifatto dell’Olimpico granata almeno per mezz’ora, quando il Toro qualcosina ha messo insieme. I primi 30 minuti di questa partita entreranno di diritto nella storia della Serie A 2023-24, anche se dalla parte sbagliata: mai visti tanti errori nei passaggi, negli appoggi e nei lanci a un ritmo così basso.

Non è mai facile giocare contro le squadre di Juric e del resto se un trequartista di discreto livello tecnico come Vlasic viene impiegato per fare lo “stopper” su Calhanoglu diventa difficile aspettarsi chissà cosa. Tuttavia l’Inter ha esagerato nella pochezza e ha indugiato nell’apatia. Una squadra spenta, senza risorse, senza ambizioni, senza spunti. Pensare che lo abbia voluto è un po’ troppo".

