Torino-Inter, moviola TS. Calvarese esalta Marchetti: “Lautaro-Sazanov e Ilic-Calha…”

“Marchetti fischia 21 falli e ammonisce solo in 3 occasioni: la soglia d’intervento è alta, d’altronde il modo di giocare delle due squadre lo consente. Il direttore di gara fa bene a non intervenire poco dopo il 70’ per un contrasto tra Lautaro e Sazonov nell’area del Toro: è un contrasto di gioco non falloso, il granata colpisce prima il pallone e solo in un secondo momento l’avversario. Incontestabile il rigore per l’Inter nel recupero del secondo tempo: Ilic interviene nettamente sulla gamba di Mkhitaryan, senza mai toccare il pallone”.