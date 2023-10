Torino-Inter, pagelle GdS: “Thuram il migliore, tutti promossi tranne due”

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport su Torino-Inter: la palma del migliore in campo va a Thuram, autore del gol dell'1-0

Tanti voti alti e solamente due rimandati in casa Inter per quanto riguarda le pagelle de La Gazzetta dello Sport riguardo alla vittoria contro il Torino.

Il migliore in campo è Thuram (voto 7) che fa "un tempo a sbattere su Schuurs, poi banchetta sulla fragilità di Sazonov. Si mimetizza, sfugge alla marcatura e segna l'1-0. Devastante negli spazi". Stesso voto anche per Calhanoglu, Sommer, Lautaro e Dumfries. 6,5, invece, per De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan e il subentrato Frattesi.