Torino-Inter, ecco le quote dei bookmakers sul match: granata favoriti

A 90 minuti dalla fine della Serie A 2022/23 la sfida tra Torino e Inter sarà un match dove i granata partiranno con più motivazioni. I nerazzurri sono già certi di un posto nella prossima UEFA Champions League, anche se degli stimoli ci sono: provare a inseguire il secondo posto, non farsi scalzare in classifica dai ‘cugini’ del Milan e non abbassare la tensione in vista della finalissima di Istanbul contro il Manchester City del 10 giugno. Il Toro, in caso di vittoria, si garantirebbe l’ottavo posto. Oltre alla buona posizione, questo potrebbe significare anche qualificazione alla prossima Conference League in caso di sanzioni della UEFA alla Juventus. I torinesi hanno due precedenti in questo senso: le ultime due qualificazioni del Torino in Europa sono infatti arrivate per declassamento di Parma e Milan e non per il solo posizionamento dei granata. Per queste motivazioni i bookmakers segnalano gli uomini di Ivan Juric come favoriti per il match che si disputerà allo ‘Stadio Grande Torino’.