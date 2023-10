CdS / Inter, Inzaghi vola con Lautaro-Thuram: in Europa solo uno meglio del Toro

L'Inter vola grazie alla coppia d'attacco formata da capitan Lautaro Martinez e da Marcus Thuram. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nessuno ha segnato quanto i due nel campionato di Serie A in queste prime 9 giornate.

"Nessuno come l’argentino, undici volte a segno in campionato. Solo Guirassy, guineano dello Stoccarda (ex Rennes), ha segnato più di lui in Europa".