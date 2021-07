Mercato, torna di moda un nome abbandonato: “Una situazione avvantaggia l’Inter”

Secondo Calciomercato.com, i nerazzurri potrebbero tornare su un nome che sembrava destinato alla Premier League

Beppe Marotta ieri non ha completamente chiuso la porta e alcuni media riportano con forza un ritorno dell'Inter su Naithan Nandez. Il centrocampista sembrava infatti destinato alla Premier League, ma l'affare non è andato in porta completamente a sorpresa. E ora, come scrive Calciomercato.com, i nerazzurri possono sfruttare il momento: "L’Inter rimane sempre molto vigile su Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano che sembrava diretto verso il Leeds. Gli inglesi sembrano aver mollato la presa, una situazione che può favorire il club nerazzurro. Se ne riparlerà nei prossimi giorni", si legge.