Nainggolan+Dalbert, il Cagliari ci prova. “E l’Inter pensa al maxi-scambio”

Il club sardo progetta di prendere i due esuberi nerazzurri: non sarà facile, ma l'Inter sta pensando ad uno scambio

"Tutto da rifare per Dalbert". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul mercato in uscita dell'Inter, con il brasiliano che ha detto no alla proposta turca. "L’Inter aveva trovato l’accordo per la cessione del brasiliano al Trabzonspor (7 milioni), ma a dire no alla Turchia è stata anche la moglie del giocatore. E’ così che sulle sue tracce si è mosso, rapidamente, il Cagliari".