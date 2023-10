Toro da ’10’, Thuram da record, Calha-assist e Acerbi: i numeri di Inter-Bologna

THURAM DA RECORD — Nessun giocatore ha fornito più assist di Marcus Thuram in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Il francese al momento è a quota 5, al pari di James Maddison del Tottenham e Saúl Ñíguez dell'Atletico Madrid.

Inoltre, Thuram è il primo attaccante in grado di fornire 5 assist nelle sue prime 8 presenze in assoluto in Serie A nelle ultime 20 stagioni.

MACCHINA DA ASSIST — Con il corner perfetto per la testa di Acerbi, Hakan Calhanoglu è arrivato a quota 50 assist serviti in Serie A. Da quando veste la maglia dell'Inter nessun giocatore ha fornito più passaggi vincenti su calcio piazzato del centrocampista turco nei maggiori cinque campionati europei: Calhanoglu è a quota 11, al pari di Vincenzo Grifo del Friburgo.

117 SECONDI — Due gol in meno di due minuti: contro il Bologna sono trascorsi solamente 117 secondi tra la rete di Acerbi e quella del raddoppio di Lautaro Martinez.

LA RETE DI ACERBI — Francesco Acerbi ha messo a segno contro il Bologna il suo primo gol in campionato con la maglia nerazzurra. La sua unica rete con l'Inter infatti era arrivata nella sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Parma nella scorsa stagione. Acerbi non realizzava un gol in Serie A dal 30 aprile 2022, quando andò in rete in uno Spezia-Lazio.

