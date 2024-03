L'ex difensore Stefano Torrisi, intervistato da Tag24, ha elogiato il Bologna di Thiago Motta: "Il Bologna non è più una nuova realtà, ma una squadra che si è consolidata ormai nelle prime 10 posizioni da almeno un paio di anni, [...] ed è innegabile che il Bologna stia giocando un gran calcio. Credo che in questo momento in Italia sia inferiore solo all'Inter e vi dirò di più, dal dopoguerra ad oggi è la squadra più forte in assoluto.