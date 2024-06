Francesco Totti, nel corso dell'evento "Guardala Con Totti" organizzato da Betsson Sport, ha commentato il successo in rimonta dell'Italia contro l'Albania: "È uno scherzo, è impossibile, ricominciamo? Per questo non faccio l'allenatore, un giocatore che sbaglia così lo farei uscire subito! Dimarco è cresciuto tantissimo quest'anno tranne oggi, poi si è ripreso alla grande".