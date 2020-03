Persico-Juve, Tpi arriva la rettifica in una nota: “Chiesto conferma, è emerso che…”

Le dichiarazioni di Michela Persico al portale online Tpi.it hanno sollevato un polverone che ci ha riportato direttamente a Juventus–Inter. Secondo la fidanzata di Rugani, infatti, Daniele avrebbe fatto il tampone prima di sedersi in panchina con i compagni e avrebbe avuto il risultato esattamente il giorno dopo (lunedì 9). Dopo che l’intervista è diventata virale la Juventus ha fatto trapelare che la data del tampone dichiarata dalla Persico non fosse quella esatta. Ora il sito Tpi.it presenta una versione modificata delle dichiarazioni, che puntualizza come le date dichiarate da Michela fossero quelle dell’8 e 9 marzo:

“Daniele ha fatto il tampone domenica 8 marzo, e il risultato è arrivato il 9. Io l’ho fatto il 16, una settimana fa. (N.B. Chiesta nuovamente conferma di questa notizia a Michela Persico è emerso che, diversamente da quanto documentato nell’audio-registrazione dell’intervista di Gambino alla fidanzata di Rugani, il difensore della Juve avrebbe fatto il tampone la mattina di martedì 10 marzo, e sarebbe risultato positivo l’11 marzo. Notizia confermata anche dall’agente di Rugani a TPI)“.

(TPI)