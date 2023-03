Tramezzani: “L’Inter ha dimostrato carattere e determinazione nelle partite di coppa”

Paolo Tramezzani, intervistato da Sportitalia, ha fatto il punto sugli impegni europei delle squadre italiane. Questo il suo pensiero sull'Inter: "Per quanto riguarda l'Inter, penso che quest'anno, abbiamo visto soprattutto nelle partite di coppa, una squadra che abbia dimostrato di avere più carattere e determinazione. Ha calciatori che in certe partite riescono a tirare fuori quel qualcosa in più con l'esperienza, che in questi palcoscenici, diventa fondamentale. Il Napoli è la squadra che ci rappresenta meglio in campo europeo, che può competere attualmente con qualsiasi avversario. È la favorita sicuramente al passaggio del turno tra le italiane, visto il risultato dell'andata, ma penso che tutte e tre le squadre alla fine passeranno il turno".