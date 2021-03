Trentalange: “Intervista Orsato? Arbitri ora più bravi ad arbitrare che a comunicare”

Le parole del presidente degli arbitri italiani nel corso dell'ultima puntata di Dribbling

Alfredo Trentalange, nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha in mente una rivoluzione nella classe arbitrale destinata a lasciare il segno. Trasparenza e comunicazione sembrano essere i capisaldi del suo mandato, come ribadito anche nel corso di Dribbling su Rai Sport: “Credo che i tempi siano maturi per evitare le polemiche. C'è bisogno di reciprocità perché è un passaggio culturale fondamentale. Il nostro obiettivo è aprire canali di comunicazione, ma bisogna essere in due, con grandissimo rispetto e grandissima attenzione. Le parole sono dei macigni e bisogna cercare ciò che unisce, non ciò che divide. Noi pensiamo che ci sia un pregiudizio nei confronti dell’arbitro, per cui se l’arbitro si fa conoscere come persona, nei limiti e nelle fragilità, forse possiamo mettere da parte una serie di pregiudizi. E questo ci permette di parlare la stessa lingua in modo semplice e rispettoso, come sta accadendo in questo momento".