Una partita un po' più divertente dell'immondizia che mi aspettavo. È stata molto brava l'Inter a renderla una partita, la Juventus ha giocato principalmente per non perdere, come accaduto nella gara d'andata. Ma, mentre nella gara d'andata, l'Inter si era adeguata, nella gara di ritorno ha detto: Io questa partita la voglio vincere e l'ha vinta. Come fanno le squadre forti. L'Inter non l'ha portata a casa con l'azione di Dimarco-Barella, bellissima o con quella finale con Arnautovic che si mangia, strano, il gol. Ma con un autogol di pancia di Gatti.