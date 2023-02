Trevisani: “Tra Inter e Milan il dislivello è enorme ma la verità è che…”

"Partiamo dall'anno scorso, proprio il 5 febbraio, quando c'è stato un derby in cui il Milan ha cambiato completamente la storia della sua stagione e anche di quella dell'Inter, la famosa giornata in cui si è girato Olivier Giroud. Fa doppietta dopo che l'Inter per 65 o 70 minuti domina il derby, poi qualche cambio un po' azzardato e il Milan ritrova forza e fiducia. Giroud segna due gol e i rossoneri, che si ritrovavano a meno 7 con l'Inter che aveva anche il Bologna da recuperare, si avvicinano e vincono il campionato con una cavalcata splendida".

"Era stata la gara della svolta e aveva mandato in confusione l'Inter per sette partite. Una totale svolta della stagione. Il derby di questo campionato si è giocato sulla stessa lunghezza d'onda, poi però c'è stata la finale di Supercoppa in cui l'Inter ha vinto in maniera netta e con un risultato largo e perentorio, all'interno di un mese difficilissimo per il Milan. Tutto da Milan-Roma, la crisi sembra irreversibile. Quella gara di Supercoppa ha visto un dislivello enorme tra le due squadre e si è giocata 15 giorni prima di quella di domani. Ma la verità è una sola: il derby è una partita diversa e speciale e se c'è una partita che può rimettere il Milan al centro del villaggio è questa. Se dobbiamo fare un pronostico oggi, sembra ci sia un grande dislivello. Ma se c'è una partita che annulla questo dislivello è proprio il derby".