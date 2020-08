Trevisani: “Stento a riconoscere Conte, è rassegnato. Sembra aver salutato l’Inter”

Riccardo Trevisani, alla fine della partita dell’Inter contro il Siviglia, ha detto la sua sulla serata storta dei nerazzurri: «Il Siviglia ha segnato il terzo gol nel momento peggiore della partita, quando sembrava che l’Inter potesse prendere il sopravvento. Se mi chiede dov’è mancata l’Inter è mancata come nella gara con la Juve. Non è una squadra pronta a fare 1 le manca qualcosa. È successo anche in campionato. Nei novanta minuti il Siviglia ha gestito meglio i momenti. Non è uno scandalo la sconfitta».

«L’Inter manca sugli esterni e mezzi, non si discutono i big della squadra, sicuramente l’Inter va completata in mezzo, da destra a sinistra», ha continuato. «L’Inter ha ricominciato a crescere e dopo Spalletti Conte ha migliorato sulla base di quel lavoro. Serve qualcosina in più anche in sede di mercato e serve tempo. Sembrano ne siano passati cinque, ma l’Inter è arrivata seconda in Coppa e campionato. Non malissimo».

«Antonio Conte questa sera non si riconosce, non ho mai visto un uomo così rassegnato. Sembra proprio ai saluti»

(Fonte: Skysport)