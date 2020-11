Trevisani: “Speso un patrimonio per Hakimi, non starà in panchina. Vidal? È arrivato a 10 gol sbagliati”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Sky Sport della prestazione di ieri dell’Inter contro l’Atalanta e dei problemi della squadra di Conte

“L’Atalanta sulle fasce ti fa male, quindi ci sta l’idea di un po’ più di copertura. Non posso pensare che sia stato speso un patrimonio per Hakimi e che stia in panchina. Tra gli esterni che ha l’Inter è il più forte, anche se non ha fatto benissimo. L’Inter ne ha di problematiche da risolvere. Tante coppie di esterni cambiati, Lukaku ieri è entrato ma non stava in piedi. Skriniar ruolo importante, ma non è che lo scorso anno abbai fatto un gran campionato. Conte il killer instict se lo aspetta da Vidal. Credo sia arrivato a 10 gol sbagliati in 10 partite. E sono tutti gol molto molto pesanti. Problema di poche vittorie, ma anche di Vidal. Con l’Atalanta una delle prestazioni meno brutte di questa stagione”.