Di Marzio: “Hakimi senza Conte? Non credo per punizione. Il dato più preoccupante…”

«Hakimi usato con parsimonia? Sì, ha giocato Darmian che però ha fatto bene quando è stato impiegato. Non credo che Conte abbia voluto punire il marocchino dopo la CL, con lui sicuramente l’Inter sarebbe stata più offensiva. Ancora una volta la porta non è rimasta inviolata. Ma il dato più preoccupante è che sono arrivate 3 vittorie in 10 partite stagionali in tutte le competizioni ed era tanto tempo che non arrivavano risultati così in casa nerazzurra». Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato della partita tra l’Atalanta a la squadra di Conte finità in parità.

(Fonte: Skysport)