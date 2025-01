Nelle pagelle del Giornale su Inter-Atalanta, è Denzel Dumfries il migliore in campo. Per l'olandese, autore di una doppietta, il voto è altissimo, 8,5: "Segna due grandissimi gol, uno in girata e l'altro con un gran destro a fulminare Carnesecchi. Attento in difesa e devastante in fase di spinta. Incontenibile".