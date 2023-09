Trevisani: “Inter, criticità davanti. Sanchez la partita te la cambia in peggio”

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della sconfitta dell'Inter col Sassuolo: "L'Inter è la rosa migliore del campionato: poi ci sono alcune criticità e l'Inter le ha davanti. Se Thuram e Lautaro non girano, non c'è centributo. Sanchez era già in calo due anni fa, cambia la partita in peggio perché gioca peggio di Thuram, che non avrei tolto. Davanti è leggera se Thuram e Lautaro non fanno fiamme: per il resto ha due giocatori per ruolo e un portiere che para come Onana ma non è così bravo coi piedi e ha meno personalità".