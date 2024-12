Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, ha scelto l'Inter come squadra del 2024. Questa la motivazione per la scelta

"L'Atalanta è prima finché non si gioca Fiorentina-Inter. A oggi, se l'Inter pareggia è prima con Napoli e Atalanta, se vince è prima da sola. E quindi vuol dire che ha fatto tutto l'anno in testa alla classifica. E l'Inter quest'estate ha comprato Pippo, Pluto e Paperino. Nel senso che ha speso 0 lire. E prima ha preso Taremi, 0 gol a contribuire a questo primato eventuale in classifica se fa punti a Firenze. E Zielinski, che ha fatto 2 gol sul rigore, ma ha giocato abbastanza poco. Anche se il giocatore è assolutamente formidabile.