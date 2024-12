Il capitano dell'Inter, nonostante i successi con club e Nazionale, ha vissuto un anno complicato in fase realizzativa

Riccardo Trevisani, nel corso dell'ultima puntata di Fontana di Trevi, ha apertamente criticato Lautaro Martinez, indicandolo come grande delusione del 2024: "Il giocatore delusione del 2024 è senza discussione alcuna Lautaro Martinez. È stato capocannoniere tra agosto 2023 e dicembre 2023, ha fatto l'80% dei gol nell'anno passato. Nel 2024 ha fatto pochissimi gol nella passata stagione, niente in questa stagione. Nel 2024 ha fatto 11-12 gol, un gol al mese. Giocatore più pagato della squadra, il capitano: ma non scherziamo!".