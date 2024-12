Riccardo Trevisani, nel corso di "Fontana di Trevi" in onda su Twitch, ha commentato il successo dell'Inter contro il Como: "Non tutte le partite possono essere Lazio-Inter 0-6. A inizio anno questa partita l'Inter non l'avrebbe vinta, non aveva la testa per vincerla. Il Como ha fatto una partita arcigna, seria, diversa dalle altre, con grande intensità, mettendo la difesa a tre. L'Inter ha fatto fatica, ma è una fatica in una giornata in cui la Fiorentina ha perso, la Juve ha vinto giocando abbastanza male, Atalanta e Napoli tutte a fatica. L'Inter nella sua, di fatica, nella sua versione meno deluxe, vince 2-0, rischia un paio di volte e può essere molto soddisfatta".