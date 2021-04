Trevisani: “L’Inter va migliorata, c’è problema portiere. E non è casuale…”

Le parole del giornalista: "Conte? Il suo gioco ti garantisce di vincere il campionato perché sei la squadra più forte. Non ti garantisce però lo stesso ragionamento quando superi i confini"

Intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante il programma Tutti Convocati, Riccardo Trevisani , giornalista e commentatore, ha parlato così del momento dell'Inter all'indomani della vittoria sul Verona: "Qualcosa da dire sull'Inter c'è: anche il Triplete fu bellissimo, però ha portato allo sfascio perché tra benevolenza per i campioni e altre problematiche, a forza di dirsi bravi, l'Inter è stata per sette anni a guardare gli altri sollevare trofei. Allora vorrei dirlo prima che si festeggi: il tifoso festeggi, l'analista analizzi. L'Inter va migliorata nella qualità di gioco, vanno pensate alcune cose e io insisto che il problema del portiere esiste e va valutato. Su Handanovic per me era fallo , detto questo è un portiere che si può migliorare sul futuro.

Conte? Il suo gioco ti garantisce di vincere il campionato perché sei la squadra più forte, ha la difesa migliore: il campionato di Serie A lo vinci sempre. Non ti garantisce però lo stesso ragionamento quando superi i confini. La straordinaria Inter che abbiamo visto in campionato e non in coppa secondo me rischia di ripetersi anche in futuro: e lo dice anche la media punti di Conte, straordinaria nei campionati da sempre e per sempre, e molto meno straordinaria nelle coppe. Non credo sia casuale. Ad inizio anno è stato fatto un lavoro diverso cercando di giocare meglio, poi è stato abortito in nome del "vincere è l'unica cosa che conta", ma secondo me vincere è importante, ma costruire lo è ancora di più".