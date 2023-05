Trevisani: “Juve terrificante contro l’Inter. Allegri ha alcune giustificazioni ma…”

"Mi avete insegnato che non conta come si gioca a calcio ma contano i risultati, i risultati stagionali prevedono che la Juve non ha mai lottato per il campionato, che è uscita ai gironi di Champions riuscendo nell'impresa di perdere dal Maccabi, ha perso contro l'Inter in Coppa Italia facendo una partita terrificante e si gioca la stagione per sperare di vincere l'Europa League. Se fossi della Juve sarei un filino scontento della stagione che deve sognare l'Europa League quando le premesse erano ben altre l'anno scorso e anche quest'anno dopo il ritorno di un allenatore come Allegri. La Juve non sta andando bene, ha alcune giustificazioni ma la stagione è fortemente negative. Quando le responsabilità vengono spostate sull'allenatore?"