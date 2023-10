Trevisani: “Lautaro prima era scudiero, ora è leader. E nell’Inter c’è un solo neo”

"Prima, quando Lautaro era lo scudiero di, in campo si spendeva molto meno, era un finalizzatore e combatteva poco per la squadra. Oggi è un leader completo, totale per gli altri anche quando non fa gol. Per l'Inter è una cosa meravigliosa averlo, l'unico neo: se l'Inter fa 19 gol e Lautaro ne fa 9, c'è un problema. A fine anno l'Inter ne farà 85-90, non è che Lautaro ne fa 45. Lautaro non deve fare il 50% dei gol dell'Inter ma il 30%. L'Inter ha la rosa migliore ma l'attacco è corto: le due alternative hanno 35 anni e si infortunano spesso. Se non fosse successo quello che è successo con Lukaku, sarebbe rimasto Dzeko che è disponibile da 96 partite consecutive, è molto più solido di Sanchez. Sanchez ti dà poche garanzie"