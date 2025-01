Reazione stizzita per i colloqui con Napoli e Juve

"Per intendersi: Frattesi non ha mai bussato alla porta dei dirigenti per chiedere la cessione, neppure in questi ultimi giorni. Ma il suo agente, Riso, ha mosso molto le acque, colloquiando con diversi club, con modalità che ai nerazzurri non sono proprio piaciute.