Anche de Vrij, a fine partita, commentando la vittoria dell'Inter col Venezia , aveva parlato delle occasioni in cui Sommer ha salvato la porta nerazzurra. Riccardo Trevisani a Pressing ha detto la sua in merito alla partita di San Siro e si è riferito proprio all'estremo difensore nerazzurro.

«Zielinski a centrocampo? Calhanoglu non era pronto per giocare e dovrà giocare con Arsenal e Napoli. L'Inter ha fatto una grande partita, Stankovic migliore in campo e neanche di poco. Nel primo tempo la spinta di Haps è leggera ma con quel metro si può dare rigore, la mano è chiarissima. Per il resto è una vittoria meritata a prescindere dal gol annullato al Venezia. La percezione che si ha quest'anno è che all'Inter si possa fare gol. Mentre prima, quando l'Inter era in vantaggio di un gol, figuriamoci due la partita era praticamente sonnolenta, oggi Sommer ha dovuto fare quello che non gli è riuscito con la Juve, delle parate», ha detto a proposito della sfida del Meazza.